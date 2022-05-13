ЦАХАЛ сообщил о предотвращенной попытке теракта возле Бейт-Эля. ВИДЕО

В пятницу, 13 мая, утром, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские военные открыли огонь на поражение по палестинскому арабу, который бросил каменную плиту в автомобиль с израильскими номерными знаками около поселка Бейт-Эль. Также араб пытался открыть дверцу машину, в которой находились гражданские лица.

Спустя несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что боец 9221-го резервного подразделения, находившийся на месте происшествия, начал в отношении подозреваемого процедуру задержания, включающую в себя стрельбу по террористу. Подозреваемый был ранен и получил медицинскую помощь. При нем был обнаружен нож и бутылка с кислотой.