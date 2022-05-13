Иерусалим:
13 - 28°
Тель-Авив:
16 - 24°
Эйлат:
20 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 19:15

ЦАХАЛ сообщил о предотвращенной попытке теракта возле Бейт-Эля. ВИДЕО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ сообщил о предотвращенной попытке теракта возле Бейт-Эля

В пятницу, 13 мая, утром, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские военные открыли огонь на поражение по палестинскому арабу, который бросил каменную плиту в автомобиль с израильскими номерными знаками около поселка Бейт-Эль. Также араб пытался открыть дверцу машину, в которой находились гражданские лица.

Спустя несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что боец 9221-го резервного подразделения, находившийся на месте происшествия, начал в отношении подозреваемого процедуру задержания, включающую в себя стрельбу по террористу. Подозреваемый был ранен и получил медицинскую помощь. При нем был обнаружен нож и бутылка с кислотой.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:15 ЦАХАЛ сообщил о предотвращенной попытке теракта возле Бейт-Эля. ВИДЕО
18:49 Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о подробностях операции в селе Буркин возле Дженина
18:19 Матан Каана уволился из правительства, чтобы вытеснить из Кнессета потенциального "дезертира"
17:56 В Эйлате утонул 60-летний мужчина
17:52 В Акко в результате огнестрельного ранения погиб мужчина
16:21 В ходе операции возле Дженина погиб боец спецназа пограничной полиции
15:40 Советник Беннета по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир ушла в отставку
14:42 В Иерусалиме во время похорон журналистки "Аль-Джазиры" произошли столкновения
12:34 На 35-й трассе автомобиль сбил автобусную стоянку, тяжело травмирован молодой мужчина
11:44 Нетаниягу обещает исключить из "Ликуда" активистку, угрожавшую Беннету, если ее вина будет доказана
Загрузка...