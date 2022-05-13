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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 18:49

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о подробностях операции в селе Буркин возле Дженина

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о подробностях операции в селе Буркин возле Дженина

Пресс-служба ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) сообщила некоторые подробности операции, проведенной силами подразделений ЯМАМ, бригады "Голани" и общей службы безопасности (ШАБАК) в пятницу, 13 мая, утром, в селе Буркин возле Дженина.

В ходе операции бойцы "Голани" и ЯМАМ обстреляли группу вооруженных террористов, которые ответили огнем и бросили в них взрывное устройство. В ходе этой операции смертельное ранение получил боец ЯМАМ, старший сержант Ноам Раз, он был доставлен в больницу РАМБАМ, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

В то же время бойцы "Голани" вернулись в Дженин, на место гибели журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ, чтобы провести дополнительное расследование.


Операции проводились в деревне Кифаль-Харас и в городе Хеврон, где было конфисковано оружие. Были задержаны пятеро подозреваемых в террористической деятельности.

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