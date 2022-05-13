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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 10:48

Подано обвинение против имама Лода, подстрекавшего к еврейским погромам

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Шейх Юсуф Мухаммад Эльбаз, имам Лода

В пятницу, 13 мая, государственная прокуратура сообщила о предъявлении обвинений 63-летнему Юсуфу Мухаммаду Эльбазу – имаму Лода, подстрекавшему к еврейским погромам в мае прошлого года, в дни проведения операции "Страж стен".

Обвинительное заключение было представлено в мировом суде в Рамле. Одновременно было подано ходатайство о продлении содержания обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

Согласно тексту обвинительного заключения, после серии столкновений на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, которые происходили в апреле 2021 года, шейх Юсуф Эльбаз опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором представил "доску почета", перечислив имена экстремистов, "защищавших мечеть Аль-Акса". Он называл экстремистов "героями", благословляя их на джихад и утверждая, что армия и полиция Израиля "слабее паутины". Через два дня после этой публикации шейх Эльбаз выступил в Большой мечети в Лоде, где вновь приветствовал "героев", выразив сожаление, что некоторые "предатели" называют их "головорезами". Это выступление было записано на видео, оно набрало десятки тысяч просмотров.


По мнению правоохранительных органов, публичные заявления и выступления шейха Юсуфа Эльбаза привели к массовым погромам в мае 2021 года. Против шейха вскоре будет подан еще один иск в мировой суд в Рамле за подстрекательство к насилию и угрозы после публикаций на его персональной странице в Facebook в июне 2021 года.

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