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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 10:38

Операция в Дженине: блокирован дом террориста, проводится расследование гибели журналистки

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Операция в Дженине: блокирован дом террориста, проводится расследование гибели журналистки

Израильские военные продолжают операцию в лагере беженцев в Дженине. Палестинские источники передают, что блокирован дом Махмуда Дабаи, подозреваемого в террористической деятельности. Произошла перестрелка. Из дома идет дым.

Сообщается также, что в другом районе лагеря беженцев военные оцепили район, где 11 мая была смертельно ранена журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. По всей видимости, израильские эксперты проводят расследование обстоятельств ее смерти.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 13 мая, в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными в районе лагеря беженцев в Дженине был ранен Дауд Зубайди, брат Захарии Зубайди – лидера боевиков ФАТХа, в настоящее время находящегося в израильской тюрьме. Агентство Maan передавало, что раненый, получивший пулевое ранение в живот, доставлен в больницу "Ибн Сина" в Дженине.


Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревне Кифаль-Харас, где были задержаны двое подозреваемых, и в городе Хеврон, где было конфисковано оружие. Сообщалось также о проведении операции и о перестрелке в деревне Буркин, около Дженина.

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Операция "Волнорез": задержаны подозреваемые в терроре, перестрелка в районе деревни Буркин

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