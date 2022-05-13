"От сердца к сердцу": проект помощи новым репатриантам, прежде всего из Украины

РОЕКТ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НОВЫМ РЕПАТРИАНТАМ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

В Лоде прошел первый, установочный семинар проекта "От сердца к сердцу" амуты "Маалот". Цель проекта – помощь новым репатриантам, оказание им психологической поддержки.

Глава "Маалот" Давид Шехтер говорит: " Репатрианты из Украины находятся сейчас в состоянии посттравмы. Для любого репатрианта интеграция в новое общество – дело нелегкое. Мы все помним, какие проблемы были у алии 90-х. Нынешняя алия из Украины отличается тем, что, во-первых, эти люди никуда ехать не хотели, их выбросила с насиженных мест война. И, во-вторых, они потеряли все и в материальном смысле, и в социальном. Причем потеряли в одночасье, неожиданно. Все это не может не сказываться на их психологическом состоянии. Государственные структуры окажут репатриантам материальную помощь. Но психологические травмы – и вследствие перенесенных страданий и связанные с вживанием в незнакомое им общество, наиболее эффективно сможет преодолеть только личное общение с каждым".

Амута "Маалот" создает широкую сеть волонтеров по всей стране, которые на постоянной основе, в течение как минимум полутора лет, будут заниматься помощью репатриантам. Волонтёров подготовят к этой деятельности на семинарах, в ходе которых им прочитают лекции представители министерств и ведомств, а также члены группы психологов, работающей с "Маалот". Поскольку подавляющее большинство новых олим из Украины – женщины, многими волонтерами стали женщины. Им намного легче найти общий язык, поэтому проект и называется "От сердца к сердцу", говорится в сообщении пресс-служба амуты "Маалот".

В первом семинаре приняли участие 45 человек – и лично и по Zoom. Социальный работник муниципалитета Лода Анна Дроздова прочитала лекцию об услугах, предоставляемых новым репатриантам, представитель министерства абсорбции Анастасия Гордон – лекцию о первых шагах репатрианта в стране. А Борис Мастеров и Ксения Торшина, специалисты по вопросам психологической поддержки и посттравме, прочитали лекцию "психологические вызовы "военной" алии".

Депутат Кнессета Татьяна Мазарская ("Еш Атид") сказала, выступая на семинаре: "Человек, делающий доброе дело для другого человека, чувствует себя лучше. И моя личная абсорбция в свое время стала намного успешней, когда я подключилась к общественной деятельности и начала помогать другим репатриантам. Я хочу сказать вам спасибо за вашу благородную работу, я с большим уважением отношусь к волонтерам".

Депутат городского совета Лода Эльвира Колихман: "Инициатива амуты "Маалот" очень важна и актуальна. Министерство абсорбции в Лоде сразу поддержала эту благородную инициативу и готова оказывать проекту всестороннюю помощь".