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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 08:12

Около Бейт-Эля военными ранен араб, бросавший камни в автомобили

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Около Бейт-Эля военными ранен араб, бросавший камни в автомобили

Израильские военные открыли огонь на поражение по палестинскому арабу, который бросал камни в автомобили с израильскими номерными знаками около поселка Бейт-Эль.

Нападавший был ранен. По данным медицинских источников, он получил ранение средней тяжести.

При обыске у раненого нашли нож.

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