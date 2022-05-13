Около Бейт-Эля военными ранен араб, бросавший камни в автомобили
Израильские военные открыли огонь на поражение по палестинскому арабу, который бросал камни в автомобили с израильскими номерными знаками около поселка Бейт-Эль.
Нападавший был ранен. По данным медицинских источников, он получил ранение средней тяжести.
При обыске у раненого нашли нож.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2022
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