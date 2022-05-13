Около Бейт-Эля военными ранен араб, бросавший камни в автомобили

Израильские военные открыли огонь на поражение по палестинскому арабу, который бросал камни в автомобили с израильскими номерными знаками около поселка Бейт-Эль.

Нападавший был ранен. По данным медицинских источников, он получил ранение средней тяжести.

При обыске у раненого нашли нож.