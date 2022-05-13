В результате операции возле Дженина погиб боец спецназа пограничной полиции

Скончался боец подразделения спецназа пограничной полиции (ЯМАМ), 47-летний Ноам Раз, получивший тяжелое огнестрельное ранение во время операции в Дженине, проводимой утром в пятницу, 13 мая.

Во время перестрелки бойцов ЯМАМ с вооруженными террористами возле деревни Буркин Ноам Раз был тяжело ранен и эвакуирован на вертолете в госпиталь РАМБАМ, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

У Ноама Раза остались жена и шестеро детей.

Пресс-служба полиции сообщает, что Ноам Раз служил в рядах ЯМАМ с 1999 года; в разное время он был парамедиком, бойцом и снайпером, участвовал в сотнях контртеррористических операций, подвергал себя опасности и спасал жизни других, был смел и профессионален.

Соболезнования семье Ноама Рааза выразил премьер-министр Нафтали Беннет, который подчеркнул: "Сегодня мы потеряли настоящего героя, пожертвовавшего собой ради безопасности Израиля".

Похороны Ноама Раза состоятся в воскресенье, 15 мая.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревне Кифаль-Харас, где были задержаны двое подозреваемых, в городе Хеврон, и в деревне Буркин, около Дженина.