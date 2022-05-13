Советник Беннета по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир ушла в отставку. Это, как отмечают СМИ, первая отставка среди сотрудников канцелярии премьер-министра.

Нафтали Беннет отметил, что принял отставку Меир "с печалью, но и с пониманием".

Шимрит Меир проработала советником почти год, она, как считается, оказала большое влияние на стратегию Беннета по многим вопросам, в том числе, и тех, которые не касались внешней политики.