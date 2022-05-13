Коалиция из 60 шантажистов и Объединенный список. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда премьер-министр Нафтали Беннет вышел из зала пленарных заседаний Кнессета после голосования по вотуму недоверия, он столкнулся с группой журналистов, попросивших его прокомментировать голосование и перспективы открывшейся летней сессии. Глава правительства демонстрировал уверенность в себе и в своей способности удержать коалицию на плаву. "Голосования прошли. Мы одержали победу и продолжаем работать", – ответил Беннет. Он добавил, что летняя сессия будет плодотворной и эффективной.

В тот же день журналист газеты "Гаарец" Михаэль Хаузер-Тов сообщил, что Беннет встречался со стратегическими советниками и обсуждал с ними тактику предвыборной кампании. По утверждению издания, Беннет отлично понимает, что дни правительства сочтены и досрочные выборы уже неизбежны.

Очень часто есть мало связи между тем, что политики говорят, и тем, что они думают. В эти дни любое публичное высказывание, касающееся политической ситуации, как правило является манипуляцией, пробным шаром, камнем, брошенным в воду, с единственной целью – посмотреть: какие круги от него пойдут. Именно поэтому нет смысла вдаваться в каждое высказывание – таких на этой неделе было великое множество.

А теперь – несколько бесспорных фактов, определяющих нынешнюю политическую ситуацию и ее перспективы.

И коалиция, и оппозиция зависят от Объединенного списка. Именно Ахмад Тиби, Усама Саади и другие спасли коалицию от поражения на голосовании по вотуму недоверия правительству. Это голосование не обвалило бы коалицию, даже если бы "Ликуд" одержал формальную победу, так как в Кнессете нет 61 депутата, готового порекомендовать Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра. Поражение на голосовании по вотуму недоверия в самом начале сессии было бы очень болезненным ударом по коалиции. Объединенный список помог этого удара избежать, показав тем самым, кто в здании парламента хозяин. Когда-то обсуждалась допустимость формирования коалиции при помощи одноразового голосования за нее депутатов Объединенного списка. Сегодня коалиция не просто нуждается в Аймане Удэ, призывавшем арабских полицейских бросить оружие, которое дали им оккупанты, и в партии БАЛАД, отрицающей право еврейского государства на существование. Сегодня коалиция опирается на них и только на них. Даже решение Мансура Аббаса дать еще один шанс на сотрудничество с коалицией не делает жизнь Нафтали Беннета легче, оно лишь делает его коалицию хотя бы формально существующей. Но этого мало. Для того, чтобы проводить законы, отбиваться от вотумов недоверия, законопроектов оппозиции и бесконечного троллинга, Беннету нужны Удэ, Тиби и их товарищи.

Когда Яир Лапид сказал в интервью Амиту Сегалю в эфире телеканала "Кешет", что все израильские правительства сотрудничали с Объединенным списком, он был недалек от истины. Когда в мае 2019 года Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию, он принял решение инициировать роспуск Кнессета, чтобы не передавать мандат Бени Ганцу. В арабских партиях пошли ему навстречу, проголосовав за роспуск Кнессета. Это лишь один пример закулисного сотрудничества между "Ликудом" и антисионистами в Кнессете. Именно закулисного, что является главным отличием нынешней ситуации от всех предыдущих. Правые коалиции никогда не оказывались в ситуации, когда их союз с антисионистами, более того зависимость от антисионистских партий, был бы настолько очевидным.

Заявление Лапида в интервью Сегалю ("Мы меняем правила игры. Мы сотрудничаем со всеми фракциями парламента") не оставило "Ямине", "Тиква Хадаша" и другим возможности отрицать очевидное. На правом фланге коалиции началось брожение. Даже министр связи Йоаз Хендель, про которого говорили, что он останется в коалиции, даже когда она рухнет, заявил, что не будет сотрудничать с партиями, которые не признают Израиль еврейским государством.

Что это означает на практике, пока неясно. Уже неделю в Кнессете упорно циркулируют слухи о том, что "вот-вот" появится еще один перебежчик, который забьет последний гвоздь в гроб нынешней коалиции. Биржа имен работает очень интенсивно, но "вот-вот" пока не наступает.

В РААМ очень надеются использовать время, оставшееся для жизни этой коалиции, чтобы добиться ощутимых результатов, которые они смогут представить избирателям. В окружении Мансура Аббаса заявляют, что в ходе переговоров с Лапидом не выдвигалось никаких дополнительных требований помимо тех, что записаны в коалиционных соглашениях. На сей раз, судя по всему, РААМ гораздо настойчивее, чем раньше, будет добиваться реализации этих соглашений.

Те, кто считают, что проблема Иерусалима – это всего лишь идеология, должны посмотреть на календарь. Уже через полторы недели будет отмечаться День Иерусалима. Это означает Марш с флагами и массовое паломничество на Храмовую гору. Какие последствия – военные и политические – эти дни будут иметь, сейчас предсказать не может никто, но всем очевидно, что День Иерусалима – это следующий экзамен для коалиции.

Беннет понимает, что долго так продолжаться не может. Воспользовавшись заявлением Лапида о готовности сотрудничать со всеми с целью спасения коалиции, он и его приближенные распространили слух о контактах с ультраортодоксальными партиями. Момент "вброса" был выбран не случайно. О контактах (реальных или мнимых) стало известно в тот день, когда вспыхнул конфликт между "Яадут а-Тора" и ШАС. Носил он почти анекдотичный характер. Арье Дери обиделся на своих ашкеназских коллег, так как не был приглашен на празднование 70-летия Моше Гафни. Лапид, отметим, это мероприятие посетил и даже произнес поздравительную речь, игнорируя отвращение на лице Яакова Лицмана. Лицман, напомним, не здоровается с Лапидом, даже столкнувшись с ним в коридоре Кнессета. Дери был в ярости, что однако не помешало ему и Гафни опубликовать совместный и крайне резкий ответ, снимающий с повестки дня возможность присоединения ультраортодоксальных партий к коалиции. В канцелярии министра финансов Авигдора Либермана облегченно вздохнули.

На этой неделе Либерман изо всех сил демонстрировал, что ничего особенного не происходит, и работа коалиции продолжается, как и было запланировано. Началась подготовка к утверждению государственного бюджета на 2023 год. Как сообщил глава финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир, в планы НДИ входит не только утвердить проект бюджета правительством в середине июня, но и провести его в первом чтении в Кнессете до окончания летней сессии парламента.

В "Ликуде" были разочарованы решением партии РААМ возобновить сотрудничество с коалицией, что лишило оппозицию возможности утвердить закон о роспуске Кнессета в предварительном чтении. В то же время, в оппозиции убеждены, что уходящая неделя заметно приблизила их к главной цели, которую ставит перед собой Биньямин Нетаниягу: крах нынешнего правительства. В "Ликуде" полагают, что процесс распада коалиции необратим, и окончательное ее падение – это лишь вопрос времени.

Очень может быть, что политики предпочтут воспользоваться ситуацией и извлечь из нее максимум выгоды и не станут торопиться на избирательные участки, итог посещения которых предсказать не может никто.

"60 – это гораздо хуже, чем 61, но я убежден, что летнюю сессию мы переживем", – сказал мне на этой неделе депутат Кнессета Цви Хаузер ("Тиква Хадаша"). Для того, чтобы это произошло коалиции придется виртуозно маневрировать между всеми. Утверждение строительства около 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии для израильтян прошло без какой бы то ни было критики со стороны партий МЕРЕЦ, "Авода" и РААМ. На правом фланге коалиции, в свою очередь, воздерживаются от критики по поводу намерения утвердить строительство почти 1000 единиц жилья для палестинских арабов в "зоне C".

Как показывает опыт последних 11 месяцев, трудно ожидать, что партии долго будут хранить молчание, когда партнеры по коалиции наступают им на мозоли. Эта коалиция была построена на принципе готовности каждой партии, входящей в ее состав, пожертвовать частью своей идеологии. Очень быстро выяснилось, что этот здравый в теории принцип не выдерживает столкновения с реальностью. МЕРЕЦ не может себе позволить долго хранить молчание на фоне расширения строительства в поселениях, а депутаты от "Ямины" не могут, даже ради сотрудничества с РААМ. долго хранить молчание по поводу ситуации в Негеве или нападения на евреев в Акко. Идея сфокусироваться на 80% вопросов, по поводу которых есть консенсус среди 80% граждан страны, не оправдывает себя на практике. Иногда 20% сильнее.