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    В Израиле

    МАДА: в период проведения операции "Щит и стрела" в результате обстрелов из Газы в Израиле два человека погибли, семеро получили ранения

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    МАДА: в период проведения операции
    Liron Moldovan/Flash90

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) после объявления о прекращении огня в Газе опубликовала данные об убитых и пострадавших на территории Израиля в результате обстрелов в период проведения операции "Щит и стрела".

    Жертвами обстрелов стали два человека. Погибли:
    80-летняя Инга Абрамян – в результате обстрела Реховота;
    34-летний Абдалла Абу Габа, житель Газы, отец шестерых детей, работавший в Израиле – в результате обстрела Сдот-Негев.

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    В общей сложности медицинская помощь была оказана 77 пострадавшим: 32 из них получили телесные повреждения (в их числе семь раненых), 45 потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

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    Среди семи раненых (ранения осколками и битым стеклом) – один в тяжелом состоянии (рабочий, житель Газы), четверо в состоянии средней тяжести, двое получили легкие ранения.

    Несмотря на объявление о прекращении огня, МАДА продолжает работать в режиме повышенной готовности по всей стране, координируя свою деятельность с силами безопасности.

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