ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки более 120 целей в секторе Газы. Видео

Cилы 98-й дивизии, включая 7-ю и 460-ю бригады, проводят операцию в Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии, включая бригады "Гивати" и 401-й бригады, действуют на востоке Рафиаха и в районе КПП "Рафиах". Силы 99-й дивизии ведут бои в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 120 целей в секторе Газы.

Бойцы бригады "Гивати" в районе Рафиаха уничтожили несколько террористов и пусковых установок, конфисковано оружие боевиков.

Бойцы 401-й бригады в районе Рафиаха ликвидировали террористическую инфраструктуру и конфисковали оружие, обнаруженное в школе.

Бойцы 7-й и 460-й бригад в Джабалии в ближних боях ликвидировали несколько боевиков. Было разрушено здание, которое использовали террористы ХАМАСа.

Бойцы 99-й дивизии, действуя в Зайтуне, в доме одного из боевиков ХАМАСа нашли склад оружия. Израильские ВВС ликвидировали снайпера.

В целом интенсивность боевых действий в секторе Газы остается высокой.