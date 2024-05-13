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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям на севере и на юге сектора

время публикации: 13 мая 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 06:10
Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям на севере и на юге сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 13 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Продолжаются операции в Рафахе (Рафиахе) и Джабалии. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям на севере сектора; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Джабалии; с воздуха нанесен удар по цели возле мечети Абу Аль-Хайр в Джабалии.

На юге сектора: вертолет ЦАХАЛа нанес удар по цели на востоке Рафаха; артиллерия и ВВС ЦАХАЛа наносила удары по целям в Рафахе и к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Аль-Дженейна и Бразиль, на востоке Рафаха; с вертолетов была атакована колонна автомобилей в Рафахе; самолеты ЦАХАЛа наносят интенсивные удары по целям в четырех кварталах на востоке Рафаха.

Источники в Газе сообщали, что в результате действий израильской армии в городе Газа был убит Талаль Абу-Зарифа, член политбюро группировки "Демократический фронт освобождения Палестины".

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает об одном убитом и десяти раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 13 мая.

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