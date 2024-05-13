ЦАХАЛ: 11-13 мая в секторе Газы и около него были ранены 14 военнослужащих

ЦАХАЛ опубликовал данные о раненых в секторе Газы за последние несколько дней. Судя по этому сообщению, 11-13 мая в секторе Газы и около него были ранены 14 военнослужащих.

В сообщении сказано, что 13 мая в бою на юге сектора Газы попали под ракетно-минометный обстрел были тяжело ранены двое бойцов инженерного спецназа "Яалом", еще шестеро бойцов получили ранения средней степени тяжести.

Также были ранены трое находившихся в том же районе гражданских специалистов из компании, заключившей подряд с министерством обороны Израиля. Один из них получил тяжелые ранения, двое были ранены легко.

Вечером 12 мая в бою с террористами на севере сектора Газы был тяжело ранен боец батальона "Ротем" бригады "Гивати".

Кроме того, 11 мая два бойца 51-го батальона бригады "Голани" получили серьезные ранения в результате в приграничном районе сектора Газы, недалеко от Нир-Ама. ЦАХАЛ поясняет, что бойцы были ранены во время нанесения ЦАХАЛом ударов по объектам террористов в секторе Газы.