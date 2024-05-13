День Независимости: без салютов, шумных празднеств и воздушного парада

76 День Независимости Израиля будет отмечаться с гораздо меньшим размахом, чем предыдущие. Это связано, прежде всего, с одним из самых тяжелых лет в истории страны, с продолжением войны "Железные мечи", с неизвестностью в отношении захваченных террористами ХАМАСа израильтян, с трауром по жертвам "черной субботы" и по продолжающим гибнуть в секторе Газы и на севере Израиля военнослужащим и гражданским.

В этом году главная государственная церемония в Иерусалиме, как и праздничные церемонии в большинстве городов страны, пройдут без салютов и фейерверков: таким образом власти стремятся снизить риски ретравматизации для переживших боевой шок и ПТСР. Концерты во многих городах тоже были отменены.

В связи с продолжением войны и общей ситуацией в сфере безопасности в этом году отменен традиционный парад авиации. В Тель-Авиве в разных районах города пройдут общественные мероприятия с упором на развлечения для детей (шоу "Янив а-Магнив" с Ринат Габай), фейерверков не будет. Состоятся несколько мероприятий в честь похищенных. "Мы не сможем праздновать в этом году, как каждый год до сих пор, ведь похищенные все еще не вернулись домой, – пояснил мэр Тель-Авива – Яффо Рон Хульдаи. – Нам всем нужно сосредоточиться на их возвращении и на восстановлении безопасности севера и юга".

В Гиватаиме отменили салюты и существенно сократили список мероприятий, а центральное мероприятие перенесено с площади Ваалин в Парк Гиватаим, отменены выступления артистов, однако состоятся выступления Коби Афлало и детское представление Моше Даца и овечки Шошаны.

В Рамат-Гане пройдет центральное мероприятие на улице Бялика с участием местных исполнителей, салюта и фейерверков в этом году не будет. Отменены салюты и в Холоне, перед горожанами будут выступать местные исполнители, планируются шоу для детей. В Герцлии пройдут мероприятия на районном уровне, не будет салюта. В Рамат а-Шароне существенно уменьшили программу мероприятий, сделав упор на небольших празднованиях в разных районах города.

В Иерусалиме отменен салют, не будет центрального концерта и диджеев. Праздничные мероприятия пройдут на районном уровне, в центрах городских кварталов и в парках. Ожидается многотысячное скопление людей на центральной улице города Яффо. Вечером в начале Дня Независимости пройдут музыкальные мероприятия в разных районах столицы.

На юге Израиля размах праздничных мероприятий значительно снижен в связи с ситуацией в сфере безопасности. В Сдероте и Нетивоте отменены фейерверки и большие концерты, и основное внимание власти уделяют мероприятиям для детей. В Ашдоде пройдет скромный концерт с участием местных музыкантов и исполнителей.

Уменьшен масштаб празднований и на севере Израиля: в Кирьят-Шмоне массовых празднований не будет в связи с ситуацией в сфере безопасности, однако праздник пройдет в центрах эвакуации, где живут покинувшие город жители Кирьят-Шмоны. В Цфате пройдут мероприятия с участием местных артистов, салют отменен. В Тверии отменили концерты Омера Адама и Лиора Наркиса, однако пройдут шоу для детей.

В Афуле празднование сосредоточится на детских мероприятиях в городских парках. Сдержанным будет празднование и в Хайфе: мастер-классы и выступления для детей в общественных местах и парках, фейерверки отменены. В Тират а-Кармель празднование пройдет в ограниченном формате, с упором на детские представления, вместо салютов – шоу дронов.

В Кирьят-Моцкине решили скромно провести мероприятия для дошкольников и младшеклассников, будут открыты три отдельные площадки с музыкой, танцами и стендапом. В Кирьят-Бялике празднование будет сосредоточено на шоу для детей, без приглашенных из других городов артистов и без фейерверков. В Акко решили не проводить праздничные мероприятия.