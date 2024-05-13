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Израильтянин арестован ШАБАКом в аэропорту после поездки в Ирак

время публикации: 13 мая 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 11:51
Израильтянин арестован ШАБАКом в аэропорту после поездки в Ирак
Flash90. Фото: Й.Зелигер

24-летний житель Бней-Брака был задержан в аэропорту Бен-Гурион после возвращения в Израиль сотрудниками ШАБАКа после того, как его поведение вызвало подозрения у сотрудников службы безопасности аэропорта.

После краткого допроса выяснилось, что мужчина использовал свой второй паспорт, паспорт подданного иностранного государства, для поездки в Ирак – страну, с которой Израиль находится во вражеских отношениях, и посещения которой запрещены законом.

После допроса подозреваемый был доставлен в следственный изолятор ШАБАКа для дальнейшего расследования и исключения возможности его причастности к преступлениям против безопасности государства. Следствием было установлено, что он посещал Ирак через третью страну по заграничному паспорту страны своего второго гражданства.

Мировой суд Тель-Авива наложил запрет на публикацию подробностей расследования и продлил срок содержания подозреваемого под стражей. Подозреваемый утверждал, что единственной целью его путешествий был туризм.

После нескольких недель расследования, ШАБАК передал дело полиции, исключив возможность шпионажа и других преступлений против безопасности государства.

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