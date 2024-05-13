День памяти в Израиле: прозвучала траурная сирена

Израиль продолжает отмечать День памяти (Йом зикарон). В 11:00 прозвучала двухминутная сирена в память о павших в войнах и терактах. Проходит траурная церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

Данные о погибших

В преддверии Дня Памяти министерство обороны опубликовало данные о количестве погибших сотрудников служб безопасности и военнослужащих, погибших в результате войн и терактов и о пополнивших этот скорбный список в этом году именах. Опубликованы также данные о количестве сирот и людей, потерявших своих братьев или сестер.

С 1860 года, когда начали вести этот подсчет, и до сегодняшнего дня в войнах и терактах погибли 25040 военнослужащих. С прошлого Дня Памяти в этот список добавилось 766 имен погибших, и еще 61 инвалидов ЦАХАЛа, которые скончались в результате своей инвалидности. Таким образом, за этот год в список министерства обороны добавилось 827 имен.

В результате терактов погибли 5100 мирных граждан. Из них только за прошедший год жертвами терактов стали 822 мирных жителя (531 мужчина, 291 женщина, среди них 40 были несовершеннолетними). Кроме того, жертвами террористов стали за год 68 иностранных граждан.

716 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли в ходе войны "Железные мечи", из них 642 военнослужащих ЦАХАЛа, 39 бойцов отрядов самообороны населенных пунктов ("китот коненут"), 68 сотрудников полиции и 6 сотрудников ШАБАКа.

На попечении министерства обороны с начала войны "Железные мечи" оказались 1294 родителей, потерявших своих детей, 248 вдов и вдовцов и 520 сирот, а также 2174 братьев и сестер павших. Всего – 4236 ближайших родственников.