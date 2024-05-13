ЦАХАЛ в ночь на 13 мая действовал в районах Бейт-Лехема, Калькилии, Шхема, Хеврона, Рамаллы
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 мая действовали в Бейт-Лехеме, Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Шхема (в Тале, Мадаме), около Хеврона (в Дир Самэте), около Рамаллы (в Аль-Бире).
Задержаны подозреваемые.
Происходили столкновения. Поступали сведения о раненых с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 мая.
Палестинские источники сообщали о нападениях поселенцев в деревне Джалуд, юго-восточнее Шхема.