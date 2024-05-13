"Их кровь на ваших руках". Церемонии на военных кладбищах сопровождались скандалами

Церемонии Дня памяти павших сопровождались многочисленными инцидентами и выкриками в адрес министров и депутатов, принимавших в них участие.

В ходе церемонии на военном кладбище, где присутствовала министр транспорта Мири Регев, раздались крики "позор", "вы позорное правительство, избавьте нас от своей власти". Одна из участниц церемонии отреагировала на это словами: "Сейчас не время". Другая добавила: "Мы их выбрали, и мы хотим, чтобы они были тут с нами".

На кладбище в Нетании в адрес министра по делам разведки Гилы Гамлиэль раздались крики: "Что ты здесь делаешь?"

В церемонии на кладбище "Кирьят Шауль" в Тель-Авиве выступал министр обороны Йоав Галант. Во время его выступления началась манифестация, участники которой поднимали плакаты "Их кровь на твоих руках". Также раздался выкрик: "Уходи в отставку".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир столкнулся с нападками во время церемонии на кладбище в Ашдоде. "Что ты здесь делаешь, преступник?" – кричали ему некоторые участники траурного мероприятия. В ответ раздались крики других участников церемонии: "Сегодня не день для политики", "Позор, убирайтесь отсюда". На месте произошли столкновения, полиции пришлось вмешаться.

На кладбище в Реховоте некоторые участники церемонии начали кричать на министра строительства Ицхака Гольдкнопфа: "Позор, уходи домой, вор". Отец одного из солдат, похороненных на этом кладбище, сказал, что демонстранты "осквернили" церемонию. Одна из присутствовавших заявила: "Министр Гольдкнопф имеет право выступать как представитель правительства, но он обязан отправить своих детей служить в армию".

Министр по делам Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф присутствовал на церемонии на военном кладбище в Нагарии. "Ты и твоя партия позор для Израиля", – кричали министру от "Оцма Иегудит" некоторые участники церемонии.