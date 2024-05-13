На горе Герцля почтили память 1645 погибших сотрудников и сотрудниц полиции

В День Памяти (Йом а-Зикарон) на полицейском участке военного кладбища на горе Герцля в Иерусалиме прошла официальная мемориальная церемония поминовения 1645 полицейских, погибших с момента создания Государства Израиль и до наших дней, исполняя свой служебный долг.

Со Дня Памяти прошлого года этот список пополнили имена 79 погибших полицейских, в том числе 62 погибших в ходе войны "Железные мечи". 58 сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ погибли в "черную субботу" 7 октября 2023 года, защищая населенные пункты юга Израиля от вторжения террористов ХАМАС.

На мемориальной церемонии присутствовали руководитель полиции Израиля генеральный инспектор Яаков Шабтай, генеральный директор министерства национальной безопасности Рафаэль Энгель, представители семей погибших, высокопоставленные офицеры полиции и рядовые полицейские.

Выступая на церемонии, генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай заявил: "Каждый год мы отдаем дань памяти погибших в результате терактов и военных действий сотрудников полиции, но в этом году кровоточащая дыра в наших сердцах стала во много раз больше. Военные действия идут сейчас, в наши дни. Мы оплакиваем наших погибших героев и молимся за то, чтобы этот длинный список и невыносимо дорогая цена не продолжали расти".