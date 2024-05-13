x
13 мая 2024
|
последняя новость: 14:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 мая 2024
|
13 мая 2024
|
последняя новость: 14:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На горе Герцля почтили память 1645 погибших сотрудников и сотрудниц полиции

время публикации: 13 мая 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 13:18
На горе Герцля почтили память 1645 погибших сотрудников и сотрудниц полиции
Yonatan Sindel/Flash90

В День Памяти (Йом а-Зикарон) на полицейском участке военного кладбища на горе Герцля в Иерусалиме прошла официальная мемориальная церемония поминовения 1645 полицейских, погибших с момента создания Государства Израиль и до наших дней, исполняя свой служебный долг.

Со Дня Памяти прошлого года этот список пополнили имена 79 погибших полицейских, в том числе 62 погибших в ходе войны "Железные мечи". 58 сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ погибли в "черную субботу" 7 октября 2023 года, защищая населенные пункты юга Израиля от вторжения террористов ХАМАС.

На мемориальной церемонии присутствовали руководитель полиции Израиля генеральный инспектор Яаков Шабтай, генеральный директор министерства национальной безопасности Рафаэль Энгель, представители семей погибших, высокопоставленные офицеры полиции и рядовые полицейские.

Выступая на церемонии, генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай заявил: "Каждый год мы отдаем дань памяти погибших в результате терактов и военных действий сотрудников полиции, но в этом году кровоточащая дыра в наших сердцах стала во много раз больше. Военные действия идут сейчас, в наши дни. Мы оплакиваем наших погибших героев и молимся за то, чтобы этот длинный список и невыносимо дорогая цена не продолжали расти".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 13 мая 2024

День памяти в Израиле во время войны против террора. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 13 мая 2024

Виртуальный мемориал "Седьмое октября": летопись одного дня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2024

День памяти в Израиле: прозвучала траурная сирена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2024

На церемонии Дня памяти начальник Генштаба заявил о своей ответственности за провалы 7 октября