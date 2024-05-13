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Израиль

На КПП "Таркумия" израильтянами подожжен грузовик с гуманитарной помощью для Газы

время публикации: 13 мая 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 22:04
На КПП "Таркумия" израильтянами подожжен грузовик с гуманитарной помощью для Газы
Chaim Goldberg/Flash90

На КПП "Таркумия", недалеко от Хеврона, группа активистов "Цав 9" подожжен один из грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газы. Новостная служба N12 сообщила, что полиция и машины пожарной службы следуют к месту происшествия.

Ранее 13 мая в рамках акции протеста активисты организации "Цав 9" блокировали грузовики с гуманитарной помощью. Часть товаров, предназначенных для жителей сектора, была сброшена с грузовиков на землю. Произошли столкновения с полицейскими. Организация "Хонейну" сообщала о двух задержанных.

Вечером 13 мая государственный департамент США потребовал от израильского правительства принять меры против демонстрантов, перекрывающих дороги гуманитарным конвоям, следующим в Газу.

Организация "Цав 9" регулярно проводит акции протеста, пытаясь блокировать дорогу грузовикам с гуманитарной помощью для сектора Газы.

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