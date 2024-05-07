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Израиль

Демонстранты блокировали 1-е шоссе, остановив грузовики с гумпомощью для Газы. 6 задержанных

время публикации: 07 мая 2024 г., 07:31 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 07:31
Демонстранты блокировали 1-е шоссе, остановив грузовики с гумпомощью для Газы. 6 задержанных
Chaim Goldberg/Flash90

Около 250 активистов организации "Цав 9" перекрыли утром во вторник, 7 мая, движение по шоссе номер 1 в районе Латруна, чтобы блокировать грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газы. С нескольких грузовиков были сброшены ящики.

После вмешательства полиции движение по шоссе было разблокировано. 6 участников протеста были задержаны. На шоссе образовались значительные заторы.

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