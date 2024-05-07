Демонстранты блокировали 1-е шоссе, остановив грузовики с гумпомощью для Газы. 6 задержанных
время публикации: 07 мая 2024 г., 07:31 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 07:31
Около 250 активистов организации "Цав 9" перекрыли утром во вторник, 7 мая, движение по шоссе номер 1 в районе Латруна, чтобы блокировать грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газы. С нескольких грузовиков были сброшены ящики.
После вмешательства полиции движение по шоссе было разблокировано. 6 участников протеста были задержаны. На шоссе образовались значительные заторы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2024