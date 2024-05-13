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Израиль

СМИ: Израиль предложил Рамалле участвовать в организации работы КПП "Рафиах"

время публикации: 13 мая 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 19:00
СМИ: Израиль предложил Рамалле участвовать в организации работы КПП "Рафиах"
Israel Defense Forces via AP

По информации сайта Walla News, Израиль предложил палестинской администрации отправить своих представителей на КПП "Рафиах", чтобы принять участие в его работе.

По информации этого издания, предложение было сделано на прошлой неделе, а в качестве одного из условий Израиль просил, чтобы представители администрации Махмуда Аббаса работали на КПП "неофициально", не в качестве представителей Палестинской автономии.

Сайт Walla News пишет, что эта информация была получена от американского, израильского и палестинского источников.

В публикации отмечается, что это был первый случай с начала войны, когда Израиль предложил Палестинской автономии каким-либо образом принять участие в управлении сектором Газом.

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