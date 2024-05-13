N-12: Аббас отверг предложение Нетаниягу взять под контроль КПП "Рафиах"

Как сообщает Новостная редакция 12-го израильского телеканала со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник, председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас отверг предложение Израиля взять под свой контроль палестинскую часть КПП "Рафиах" на границе сектора Газы и Египта.

Обозреватель по арабским делам Эхуд Яари отмечает, что это предложение было сделано Аббасу и администрацией США. Однако палестинский лидер ответил, что, пока не будет достигнуто прекращение огня, он не готов рассматривать инициативу.

Кроме того, представители палестинского руководства заявили американцам, что не возьмут на себя управление КПП без предварительной договоренности с ХАМАСом. По их словам, проблема КПП должна решаться в рамках постоянного урегулирования, которое коснется Западного берега и Восточного Иерусалима.