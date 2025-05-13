Умер известный публицист и общественный деятель Хаим Бар-Ам

Известный израильский публицист, общественный деятель Хаим Бар-Ам скончался в возрасте 84 лет.

На протяжении многих лет Бар-Ам был активистом партии "Авода". После ухода из политики Голды Меир он входил в штаб Ицхака Рабина. Позднее покинул партию "Авода" и присоединился к лево-социалистскому движению ШЕЛИ.

Журналистскую карьеру он начал в конце 70-х годов в издании "А-Олам а-зе". Работал также в

издании "Коль а-Ир".

Хаим Бар-Ам был известен как спортивный комментатор. В течение десяти лет был футбольным комментатором на Первом канале израильского телевидения.

Будучи журналистом, продолжил высказываться на политические темы, не скрывая своих взглядов.

Хаим Бар-Ам – брат бывшего депутата и министра от партии "Авода" Узи Бар-Ама.