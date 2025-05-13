Умер известный публицист и общественный деятель Хаим Бар-Ам
время публикации: 13 мая 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 17:24
Известный израильский публицист, общественный деятель Хаим Бар-Ам скончался в возрасте 84 лет.
На протяжении многих лет Бар-Ам был активистом партии "Авода". После ухода из политики Голды Меир он входил в штаб Ицхака Рабина. Позднее покинул партию "Авода" и присоединился к лево-социалистскому движению ШЕЛИ.
Журналистскую карьеру он начал в конце 70-х годов в издании "А-Олам а-зе". Работал также в
издании "Коль а-Ир".
Хаим Бар-Ам был известен как спортивный комментатор. В течение десяти лет был футбольным комментатором на Первом канале израильского телевидения.
Будучи журналистом, продолжил высказываться на политические темы, не скрывая своих взглядов.
Хаим Бар-Ам – брат бывшего депутата и министра от партии "Авода" Узи Бар-Ама.