Внимание, розыск: пропал Нахас Хана из Хайфы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Нахас Хана, житель Хайфы. В последний раз его видели около двух месяцев назад в его доме на улице А-Итальким в Хайфе, после чего от него не было вестей.

Семья пропавшего дала разрешение на публикацию его данных и сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, среднее телосложение, карие глаза. Седеющие волосы, лысина.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нахаса Ханы, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хайфы по телефону 04-8648811.