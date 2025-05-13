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Израиль

Внимание, розыск: пропал Нахас Хана из Хайфы

Полиция
Хайфа
Розыск
время публикации: 13 мая 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 16:57
Внимание, розыск: пропал Нахас Хана из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Нахас Хана, житель Хайфы. В последний раз его видели около двух месяцев назад в его доме на улице А-Итальким в Хайфе, после чего от него не было вестей.

Семья пропавшего дала разрешение на публикацию его данных и сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, среднее телосложение, карие глаза. Седеющие волосы, лысина.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нахаса Ханы, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Хайфы по телефону 04-8648811.

Израиль
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