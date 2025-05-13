x
13 мая 2025
|
последняя новость: 05:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 мая 2025
|
13 мая 2025
|
последняя новость: 05:28
13 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Кирьят-Яме, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 13 мая 2025 г., 04:35 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 05:24
ДТП в Кирьят-Яме, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 13 мая в Кирьят-Яме на бульваре Иерушалаим в результате аварии были травмированы двое молодых мужчин, ехавших на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Один из них (24 лет) в тяжелом состоянии, второй (26 лет) – в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook