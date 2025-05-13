ДТП в Кирьят-Яме, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 13 мая 2025 г., 04:35 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 05:24
В ночь на 13 мая в Кирьят-Яме на бульваре Иерушалаим в результате аварии были травмированы двое молодых мужчин, ехавших на мотоцикле.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Один из них (24 лет) в тяжелом состоянии, второй (26 лет) – в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.