ДТП в Кирьят-Яме, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 13 мая в Кирьят-Яме на бульваре Иерушалаим в результате аварии были травмированы двое молодых мужчин, ехавших на мотоцикле.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Один из них (24 лет) в тяжелом состоянии, второй (26 лет) – в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.