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Израиль

ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса был нанесен удар по штабу ХАМАСа в больнице "Насер"

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 мая 2025 г., 04:13 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 05:37
ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса был нанесен удар по штабу ХАМАСа в больнице "Насер"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 13 мая Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу террористов ХАМАСа, который располагался на территории больницы "Насер" ​​в районе Хан-Юниса, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении сказано, что больничный комплекс "Насер" использовался террористами для планирования атак против израильских военных и граждан Израиля.

При этом упомянуто, что, например, глава правительства ХАМАСа в секторе Газы Исмаил Бархум до ликвидации в марте 2025 года действовал из комплекса больницы "Насер".

"Высокопоставленные деятели террористической организации ХАМАС продолжают использовать больницу в террористических целях, цинично и жестоко эксплуатируя гражданское население внутри и вокруг больницы", – заявляет ЦАХАЛ.

В заявлении израильских военных подчеркивается: "Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению путем использования высокоточного оружия, воздушного наблюдения и получения дополнительной разведывательной информации".

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в больнице "Насер" был убит "журналист" Хасан Ислих, который находился в этой больнице в связи с ранением (у него были оторваны пальцы правой руки). По данным израильской разведки, 7 октября 2023 года Хасан Ислих был одним из тех, кто снимал нападение террористов на Израиль. В частности, им был снят репортаж рядом с горевшим танком около пограничного забора. В апреле 2025 года ЦАХАЛ предпринимал попытку ликвидации Хасана Ислиха, он был ранен, но выжил.

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