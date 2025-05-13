ЦАХАЛ сообщил об ударах по террористам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что 13 мая в районе хребта Бофорт на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали террориста "Хизбаллы", находившегося в зоне, где на прошлой неделе был нанесен удар по инфраструктуре террористов.

"Восстановление объекта и проводимая там деятельность представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает авиаудар по террористу "Хизбаллы" в районе Хулы, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы.