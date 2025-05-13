ЦАХАЛ сообщил об ударах по террористам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 13 мая 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 16:58
ЦАХАЛ сообщает, что 13 мая в районе хребта Бофорт на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали террориста "Хизбаллы", находившегося в зоне, где на прошлой неделе был нанесен удар по инфраструктуре террористов.
"Восстановление объекта и проводимая там деятельность представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.
Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает авиаудар по террористу "Хизбаллы" в районе Хулы, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы.