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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об ударах по террористам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 мая 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 16:58
ЦАХАЛ сообщил об ударах по террористам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 13 мая в районе хребта Бофорт на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали террориста "Хизбаллы", находившегося в зоне, где на прошлой неделе был нанесен удар по инфраструктуре террористов.

"Восстановление объекта и проводимая там деятельность представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает авиаудар по террористу "Хизбаллы" в районе Хулы, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы.

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Источники: ЦАХАЛ атаковал мотоциклиста на юге Ливана