Семена каннабиса в плюшевых игрушках: задержана любительница капибар из Хайфы

Сотрудники полиции округа Звулун при помощи подразделения 747 Управления аэропортов и таможенной службы задержали жительницу Хайфы в возрасте около 30 лет, подозреваемую в контрабанде наркотиков из-за рубежа.

Подозреваемая, которая, по данным следствия, занималась курьерской доставкой наркотиков, была задержана по прибытии в аэропорт Бен-Гурион. При досмотре у нее обнаружили около четырех килограммов, предположительно, семян каннабиса, которые были спрятаны внутри плюшевых игрушек.

После ареста подозреваемой в ее доме в Хайфе был проведен обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли большое количество разнообразных наркотических веществ, включая кокаин, MDMA (экстази), LSD, кристаллический метамфетамин, гашиш, каннабис и другое. Также были изъяты наличные деньги, мобильный телефон и упаковочный материал.

Подозреваемая после допроса была помещена под стражу, суд по просьбе полиции продлил срок ее предварительного ареста до 15 мая.