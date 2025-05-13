Из-за мероприятий "недели Накбы" Киш потребовал лишить два вуза финансирования

Министр просвещения Йоав Киш обратился к министру финансов Бецалелю Смотричу с просьбой лишить финансирования тель-авивский университет, а также Еврейский университет в Иерусалиме.

Причиной стало решение этих учебных заведений разрешить проведение мероприятий "недели Накбы" на их территории.

В обращении Киша говорится, что "речь идет не о единоразовом инциденте, а о явлении, которое имеет место уже давно – использование общественных ресурсов для проведения мероприятий, подвергающих сомнению права Израиля на существование".

Министр финансов заявил, что поддерживает это предложение, и отдал распоряжение профессиональным структурам проверить возможность его реализации.

В то же время, как пишет "Гаарец", действующий закон делает реализацию требования Киша крайне затрудненным. Для этого необходимо представить доказательство того, что мероприятия финансировались из бюджета, предоставленного государством.

"Требование Киша является прямым нарушением закона, поскольку студенты имеют право на демонстрации, и это право реализовали студенты, находящиеся по обе стороны баррикад. Требование лишить университет финансирования лишено всяческих оснований, так как университет не финансирует те или иные мероприятия, являющиеся нарушением закона", - говорится в ответе тель-авивского университета.