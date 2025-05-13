ДТП в Негеве, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 13 мая 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 17:36
Днем 13 мая на 25-й трассе к югу от Димоны, недалеко от поселка Аль-Амрани, перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.
Один из пострадавший, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии. Второй пострадавший – в состоянии средней тяжести.
Пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".