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Израиль

ДТП в Негеве, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 13 мая 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 17:36
ДТП в Негеве, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Flash90

Днем 13 мая на 25-й трассе к югу от Димоны, недалеко от поселка Аль-Амрани, перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.

Один из пострадавший, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии. Второй пострадавший – в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

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