Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 13 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Местами возможен дождь. Днем усилится ветер. На юге ожидается песчаная буря.

В Иерусалиме – 13-27 градусов, в Тель-Авиве – 18-29, в Хайфе – 18-26, в Эйлате – 23-36, в Беэр-Шеве – 16-32, в Мицпе-Рамоне – 17-30, на побережье Мертвого моря – 21-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-29, в Ариэле – 15-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-27, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 60-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В среду-четверг – спад жары. В пятницу температура повысится, будет жарко. В субботу – повышение температуры, очень жарко, шарав.