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Израиль

ПИЦ: в результате удара ЦАХАЛа по больнице "Насер" убит "журналист" Хасан Ислих

время публикации: 13 мая 2025 г., 05:28 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 05:41
ПИЦ: в результате удара ЦАХАЛа по больнице "Насер" убит "журналист" Хасан Ислих
ПИЦ

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в больнице "Насер" был убит "журналист" Хасан Ислих, который находился в этой больнице в связи с ранением (у него были оторваны пальцы правой руки).

По данным израильской разведки, 7 октября 2023 года Хасан Ислих был одним из тех, кто снимал нападение террористов на Израиль. В частности, им был снят репортаж рядом с горевшим танком около пограничного забора.

В апреле 2025 года ЦАХАЛ предпринимал попытку ликвидации Хасана Ислиха, он был ранен, но выжил.

Израиль
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