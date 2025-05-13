ПИЦ: в результате удара ЦАХАЛа по больнице "Насер" убит "журналист" Хасан Ислих
время публикации: 13 мая 2025 г., 05:28 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 05:41
Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в больнице "Насер" был убит "журналист" Хасан Ислих, который находился в этой больнице в связи с ранением (у него были оторваны пальцы правой руки).
По данным израильской разведки, 7 октября 2023 года Хасан Ислих был одним из тех, кто снимал нападение террористов на Израиль. В частности, им был снят репортаж рядом с горевшим танком около пограничного забора.
В апреле 2025 года ЦАХАЛ предпринимал попытку ликвидации Хасана Ислиха, он был ранен, но выжил.