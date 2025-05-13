Советник Нетаниягу о жене премьер-министра: "Выплевывает все, что ей говорят"

13 мая сайт "Бе хадрей харедим" опубликовал записи скандальных высказываний Нево Каца, советника главы правительства.

Помимо прочего, Кац высказался по поводу Сары Нетаниягу, жены премьер-министра. "Она выплевывает все, что ей говорят", – сказал он.

По поводу пресс-секретаря Офера Голана, Кац сказал: "Он не на том уровне, чтобы она (Сара Нетаниягу) прислушивалась к нему. Он ее раздражает".