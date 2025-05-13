x
13 мая 2025
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 мая 2025
|
13 мая 2025
|
последняя новость: 21:00
13 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Советник Нетаниягу о жене премьер-министра: "Выплевывает все, что ей говорят"

СМИ
Сара Нетаниягу
время публикации: 13 мая 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 20:23
Советник Нетаниягу о жене премьер-министра: "Выплевывает все, что ей говорят"
Avshalom Sassoni/Flash90

13 мая сайт "Бе хадрей харедим" опубликовал записи скандальных высказываний Нево Каца, советника главы правительства.

Помимо прочего, Кац высказался по поводу Сары Нетаниягу, жены премьер-министра. "Она выплевывает все, что ей говорят", – сказал он.

По поводу пресс-секретаря Офера Голана, Кац сказал: "Он не на том уровне, чтобы она (Сара Нетаниягу) прислушивалась к нему. Он ее раздражает".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook