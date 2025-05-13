Источники в Газе: не менее 4 убитых и более 40 раненых в результате удара ЦАХАЛа в Хан-Юнисе

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы сообщило, что в результате удара ЦАХАЛа по территории Европейской больницы в Хан-Юнисе погибли не менее четырех человек, более 40 получили ранения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК) был нанесен точечный удар по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

По неофициальным данным, целью атаки был Мухаммад Синуар, брат Яхьи Синуара и нынешний глава ХАМАСа в Газе. Рой Кейс, корреспондент новостной службы "Кан", передал, что для нанесения удара ЦАХАЛом использовалось не менее девяти "тяжелых" боеприпасов.

Согласно палестинским источникам, Европейская больница не справляется с наплывом пациентов. В медицинском комплексе "Насера" объявлен режим чрезвычайной ситуации, больница начала прием раненых.