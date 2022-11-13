Сегодня Нетаниягу получает мандат на формирование коалиции
Около полудня в воскресенье, 13 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог вручит лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаниягу мандат на формирование коалиции.
Вечером в четверг, 10 ноября, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу официально стал кандидатом на пост премьер-министра Израиля. Это произошло после того, как партии "Оцма Иегудит" и "Ноам" порекомендовали его в беседах с президентом на пост премьер-министра. Как и ожидалось, у Нетаниягу есть 64 рекомендации.
Ожидается, что Нетаниягу сформирует праворелигиозную коалицию из партий "Ликуд" и ШАС, а также блоков "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит". В общей сложности, на выборах в Кнессет 25-го созыва эти партии набрали 64 мандата.
Не исключено, что в ходе коалиционных переговоров возникнут сложности, которые вынудят Нетаниягу искать новых партнеров по коалиции. Хотя вероятность такого сценария невысока.
Ранее Нетаниягу заявлял о намерении сформировать коалицию уже к 15 ноября.
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