Коалиционные переговоры: Дери потребовал минфин, Смотрич – министерство обороны

13 ноября глава оппозиции Биньямин Нетаниягу получит от президента Ицхака Герцога мандат на формирование правительства. С этого момента в распоряжении главы "Ликуда" будут 28 дней для того, чтобы закончить коалиционные переговоры. Церемония в президентской канцелярии начнется в 12:00.

Изначально Нетаниягу планировал представить правительство 15 ноября, в день приведения правительства к присяге. Однако коалиционные переговоры продвигаются медленно, и в окружении Нетаниягу говорят, что потребуется время для достижения соглашения.

Утром 13 ноября стало известно, что глава ШАС Арье Дери принял решение занять пост министра финансов в будущем правительстве. Дери принял это решение после заседания Совета мудрецов Торы, официального органа партии ШАС, состоявшегося минувшим вечером. Ранее Нетаниягу заявлял, что Дери может выбрать любой портфель в правительстве.

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В окружении Нетаниягу заявляют, что он до сих пор не получил от главы ШАС официальной просьбы занять тот или иной пост.

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Решение Дери полностью соответствует стремлению Нетаниягу оставить на задних позициях Бецалеля Смотрича. По сообщению "Кешет", Нетаниягу намерен закончить коалиционные переговоры со всеми партиями кроме "Ционут Датит" в ближайшие 24 часа, оставив Смотричу портфель "средней величины". В окружении Нетаниягу убеждены, что Смотрич не сделает то, что сделал в 2015 году Авигдор Либерман, когда принял решение остаться в оппозиции и присоединился к правительству лишь через год.

В "Ционут Датит", в свою очередь, заявляют, что Бецалель Смотрич будет следующим министром обороны государства Израиль. "Наша партия требует получить портфели министра обороны, просвещения и религий", – заявляют в окружении Смотрича. Позднее состоится встреча главы "Ликуда" и лидера "Ционут Датит".

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13 ноября возобновятся переговоры с партией "Яадут а-Тора". Разногласия с этой партией касаются вопроса о том, как будет прописана в коалиционных соглашениях договоренность утвердить закон о преодолении вето БАГАЦа. Нетаниягу хотел бы, чтобы эти договоренности были как можно более туманными – без упоминания даты утверждения и формулировки закона. В "Яадут а-Тора" настаивают на более жестких обязательствах. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил накануне, что, если не будет достигнута договоренность по этому вопросу, "Яадут а-Тора" не войдет в коалицию. По поводу распределения портфелей с ашкеназскими ультраортодоксами достигнута договоренность. Ицхак Гольдкнопф будет министром строительства, а Моше Гафни вернется на пост главы финансовой комиссии Кнессета.

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14 ноября Нетаниягу продолжит переговоры с партией "Оцма Иегудит". Ожидается, что речь пойдет о полномочиях министерства внутренней безопасности, которое получит Итамар Бен-Гвир, а также о двух дополнительных министерствах для этой партии. Утром 13 ноября радиостанция "Кан Бет" сообщила, что Бен-Гвир также выдвинул дополнительное требование: утверждение закона о гиюре, отменяющего решение БАГАЦа, согласно которому должен признаваться реформистский гиюр. Ответ "Ликуда" на это требование неизвестен.

13 ноября состоится первая встреча глав будущих оппозиционных фракций. В ней примут участие и представители ХАДАШ-ТААЛ. 15 ноября состоится еще одна встреча глав оппозиционных партий, но туда представители арабского списка не приглашены, так как Авигдор Либерман категорически отказывается встречаться с Айманом Удэ. Речь идет о первых контактах лидеров будущей оппозиции после выборов в Кнессет 25-го созыва.