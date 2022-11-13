Коалиционные переговоры: Дери потребовал минфин, Смотрич – министерство обороны
13 ноября глава оппозиции Биньямин Нетаниягу получит от президента Ицхака Герцога мандат на формирование правительства. С этого момента в распоряжении главы "Ликуда" будут 28 дней для того, чтобы закончить коалиционные переговоры. Церемония в президентской канцелярии начнется в 12:00.
Изначально Нетаниягу планировал представить правительство 15 ноября, в день приведения правительства к присяге. Однако коалиционные переговоры продвигаются медленно, и в окружении Нетаниягу говорят, что потребуется время для достижения соглашения.
Утром 13 ноября стало известно, что глава ШАС Арье Дери принял решение занять пост министра финансов в будущем правительстве. Дери принял это решение после заседания Совета мудрецов Торы, официального органа партии ШАС, состоявшегося минувшим вечером. Ранее Нетаниягу заявлял, что Дери может выбрать любой портфель в правительстве.
В окружении Нетаниягу заявляют, что он до сих пор не получил от главы ШАС официальной просьбы занять тот или иной пост.
Решение Дери полностью соответствует стремлению Нетаниягу оставить на задних позициях Бецалеля Смотрича. По сообщению "Кешет", Нетаниягу намерен закончить коалиционные переговоры со всеми партиями кроме "Ционут Датит" в ближайшие 24 часа, оставив Смотричу портфель "средней величины". В окружении Нетаниягу убеждены, что Смотрич не сделает то, что сделал в 2015 году Авигдор Либерман, когда принял решение остаться в оппозиции и присоединился к правительству лишь через год.
В "Ционут Датит", в свою очередь, заявляют, что Бецалель Смотрич будет следующим министром обороны государства Израиль. "Наша партия требует получить портфели министра обороны, просвещения и религий", – заявляют в окружении Смотрича. Позднее состоится встреча главы "Ликуда" и лидера "Ционут Датит".
13 ноября возобновятся переговоры с партией "Яадут а-Тора". Разногласия с этой партией касаются вопроса о том, как будет прописана в коалиционных соглашениях договоренность утвердить закон о преодолении вето БАГАЦа. Нетаниягу хотел бы, чтобы эти договоренности были как можно более туманными – без упоминания даты утверждения и формулировки закона. В "Яадут а-Тора" настаивают на более жестких обязательствах. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил накануне, что, если не будет достигнута договоренность по этому вопросу, "Яадут а-Тора" не войдет в коалицию. По поводу распределения портфелей с ашкеназскими ультраортодоксами достигнута договоренность. Ицхак Гольдкнопф будет министром строительства, а Моше Гафни вернется на пост главы финансовой комиссии Кнессета.
14 ноября Нетаниягу продолжит переговоры с партией "Оцма Иегудит". Ожидается, что речь пойдет о полномочиях министерства внутренней безопасности, которое получит Итамар Бен-Гвир, а также о двух дополнительных министерствах для этой партии. Утром 13 ноября радиостанция "Кан Бет" сообщила, что Бен-Гвир также выдвинул дополнительное требование: утверждение закона о гиюре, отменяющего решение БАГАЦа, согласно которому должен признаваться реформистский гиюр. Ответ "Ликуда" на это требование неизвестен.
13 ноября состоится первая встреча глав будущих оппозиционных фракций. В ней примут участие и представители ХАДАШ-ТААЛ. 15 ноября состоится еще одна встреча глав оппозиционных партий, но туда представители арабского списка не приглашены, так как Авигдор Либерман категорически отказывается встречаться с Айманом Удэ. Речь идет о первых контактах лидеров будущей оппозиции после выборов в Кнессет 25-го созыва.