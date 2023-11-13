Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, погибших в ходе боев в секторе Газы

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Майор Исахар Натан, 28 лет, из Кирьят-Малахи, офицер отряда коммандос.

Старший сержант Итай Шохам, 21 год, из Рош а-Айна, боец ​​отряда коммандос.

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C 31 октября по 12 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли 40 военнослужащих ЦАХАЛа.

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