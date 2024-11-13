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Израиль

В результате ДТП возле Акко погиб мужчина, ехавший на электросамокате

время публикации: 13 ноября 2024 г., 23:40 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 23:40
В результате ДТП возле Акко погиб мужчина, ехавший на электросамокате
Пресс-служба МАДА

На 4-м шоссе, в районе Акко, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом самокате, он погиб на месте от полученных травм. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что погибшему около 50 лет.

В результате этой аварии еще два человека (мужчина и женщина примерно 23 лет) получили травмы средней тяжести. Они доставлены в больницу в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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