Военнослужащий связывался с детьми в соцсетях под видом девушки-консультантки по сексу

Государственная прокуратура представила в суд центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 19-летнего военнослужащего ЦАХАЛа Ашагры (Ашера) Соломона из Ришон ле-Циона, совершившего сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних мальчиков и девочек в социальных сетях. В частности, ему вменяется совершение развратных действий в отношении девочек 8-9-летнего возраста.

По данным обвинительного заключения, Соломон связывался с несовершеннолетними через TikTok, выдавая себя за девушку-подростка, консультирующую по сексуальным вопросам. Он вел с детьми разговоры сексуального характера и просил девочек совершать различные сексуализированные действия в соответствии с его инструкциями, присылая ему фото и видео.

Своих жертв он находил также при помощи приложений Omegle и Manychat, начинал беседовать с ними, вел разговоры на сексуальные темы и заставлял их совершать перед телефоном сексуализированные действия. При этом обвиняемый записывал видеобеседы при помощи записи экрана и сохранял их на своем телефоне. На момент задержания обвиняемый хранил на своем телефоне и компьютере более 250 видеороликов порнографического характера, в том числе с участием детей.

Ему вменяется совершение непристойных действий в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, сексуальные домогательства, использование тела несовершеннолетнего для создания порнографического контента, компьютерный взлом, хранение детской порнографии и другие правонарушения.

Прокуратура просит продлить содержание обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства. Отмечается, что расследование было начато после сообщения, поступившего на горячую линию по защите детей в онлайн-пространстве по телефону 105.