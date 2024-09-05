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Израиль

Арестован подозреваемый в сексуализированном насилии против девочки в Кфар-Йоне

время публикации: 05 сентября 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 17:53
Арестован подозреваемый в сексуализированном насилии против девочки в Кфар-Йоне
Moshe Shai/FLASH90

Житель Хадеры в возрасте 23 лет был арестован около двух недель назад по подозрению в сексуализированном насилии в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. По итогам расследования против него подана обвинительная декларация, вскоре ожидается официальное обвинительное заключение.

Следствие по этому делу началось около месяца назад после того, как поступило сообщение о сексуализированном насилии в отношении ребенка в Кфар-Йоне. По данным расследования, несовершеннолетняя девочка познакомилась с подозреваемым в социальных сетях.

Они начали общаться, и подозреваемый уговорил ее встретиться, чтобы дать ей другой мобильный телефон, который никто не сможет контролировать и по которому они смогут общаться без присмотра родителей девочки.

Во время этой встречи подозреваемый совершил сексуализированное насилие в отношении девочки. Следователи установили его личность, после ареста он был помещен под стражу. Срок его содержания несколько раз продлевали, после чего прокуратура представила обвинительную декларацию с просьбой продлить срок ареста подозреваемого еще раз.

Израиль
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