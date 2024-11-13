В бою на юге Ливана погибли шестеро израильских военнослужащих

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погибли шестеро военнослужащих. Все погибшие были бойцами 51-го батальона бригады "Голани". К публикации разрешены имена пятерых.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Капитан Итай Маркович, 22 года, из Кохав-Яир, командир взвода

Старшина Срайя Эльбойм, 21 года, из Мехулы, командир отделения

Старшина Дрор Хен, 20 лет, из Ган Хаим

Старшина Нир Гофер, 20 лет, из Димоны

Сержант Шалев Ицхак Сагрон, 21 год, из Сдерота.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в том же бою погиб еще один военнослужащий, его родные уведомлены, но имя пока не разрешено к публикации.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 792 военнослужащих ЦАХАЛа.