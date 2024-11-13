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Израиль

Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение для жителей Дахии

время публикации: 13 ноября 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 20:08
Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение для жителей Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Руководитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута – Дахии – о необходимости покинуть указанные на приложенных к предупреждению картах здания и соседние с ними строения в связи с планируемой атакой ВВС Израиля.

Речь идет об объектах террористической инфраструктуры "Хизбалла" в районах Харет-Хрейк и Бурдж аль-Баране в Дахии, считающейся оплотом "Хизбаллы". "Вы находитесь вблизи объектов и учреждений, принадлежащих "Хизбалле", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшее время", – подчеркивает Эдраи в своей публикации.

"Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вам следует немедленно эвакуироваться из этих зданий и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – заключает он.

Израиль
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