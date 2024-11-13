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Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте и на юге Ливана

время публикации: 13 ноября 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:38
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте и на юге Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 13 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в южных районах Бейрута, а также на юге Ливана.

Были атакованы цели в районе Дахия, а также в кварталах Аль-Лайлаки, Харет Хрейк и Гбейри, на юге Бейрута. Представители Гражданской обороны Ливана утверждают, что одна из целей ВВС ЦАХАЛа находилась на территории медицинского центра в районе Бир-Абед, на южной окраине Бейрута.

Кроме того, ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Срифе, на юге Ливана.

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