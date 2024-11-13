ВВС ЦАХАЛа вновь наносят удары по целям в Дахии

Вскоре после полуночи руководитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута - Дахии о планируемых ударах по объектам "Хизбаллы".

Вскоре после предупреждений телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары в Дахии. Целью атаки, по всей видимости, стали склады с оружием, так как на видео, показанном телеканалом, запечатлены вторичные взрывы.

Во вторник, 12 ноября, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала разъяснительные материалы, показывающие, что склады с оружием и заводы по производству ракет "Хизбалла" размещала в центре жилых кварталов.

Один из самых крупных военных объектов "Хизбаллы", был обнаружен Израилем еще в 2020 году. Он находился под жилым комплексом из пяти многоквартирных домов, в которых проживали 50 семей, в 85 метрах от школы. На этом объекте производились различные виды оружия, в том числе высокоточные ракеты большой дальности, способные достичь любой точки на территории Израиля.