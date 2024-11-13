Полковник полиции, подозреваемый в неуставных отношениях с подчиненной, отстранен от службы

Глава департамента кадров полиции Израиля принял решение временно отстранить от исполнения обязанностей и отправить в принудительный отпуск командира региона Давид Иерусалимского округа полковника Ави Коэна, сообщает портал ynet.

Напомним, что на прошлой неделе следственный отдел подразделения по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) допросил под предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний высокопоставленного сотрудника полиции в звании полковника.

Офицер подозревается в недопустимых отношениях с подчиненной ему 22-летней сотрудницей полиции. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением, обмане доверия и попытках помешать ходу следствия.

В минувшую субботу суд разрешил опубликовать имя подозреваемого.