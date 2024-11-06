Полковник полиции подозревается в недопустимых отношениях с подчиненной
время публикации: 06 ноября 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 17:49
Следственный отдел подразделения по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) допросил под предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний высокопоставленного сотрудника полиции в звании полковника.
Как сообщает пресс-служба министерства юстиции, офицер подозревается в недопустимых отношениях с подчиненной ему сотрудницей полиции. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением, обмане доверия и попытках помешать ходу следствия.
По завершении допроса, полковнику запретили появляться в полицейских участках в течение недели. Расследование по этому делу продолжается.
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