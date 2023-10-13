Седьмой день войны в Израиле. Хронология событий

Пятница, 13 октября 2023 года, седьмой день войны в Израиле. Идут боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля.

ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".

В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

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Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1300. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3400 человек были ранены или травмированы.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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В течение первых шести дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 7000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе. Ракетные обстрелы продолжаются.

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Время от времени идут боевые действия и на границах с Ливаном и Сирией.

Израильская армия продолжает действовать против террористов в Иудее и Самарии.

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ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (более 3000) в секторе Газы.

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Минздрав Газы сообщает о примерно 1600 убитых и 7300 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

По данным UNRWA, сотни тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

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Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

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Напомним, что руководство ХАМАСа ранее призвало к "всемирному еврейскому погрому" в пятницу, 13 октября. Ожидаются беспорядки и попытки нападений на израильские и еврейские объекты во многих странах мира. Вероятно, действия террористов против израильтян в Израиле также активизируются.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Принято решение о том, что жителей Сдерота, которые еще не покинули в город, начиная с воскресенья, 15 октября, будут эвакуировать в отели в центре Израиля, передает "Кан".

Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум квартирам в башне С3 в районе Хамад в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

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Минздрав Газы сообщает о примерно 1600 убитых и 7300 раненых.

С 23:09 12 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.