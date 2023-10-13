Седьмой день войны в Израиле. Хронология событий
Пятница, 13 октября 2023 года, седьмой день войны в Израиле. Идут боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля.
ЦАХАЛ именует военную операцию против террористов в Газе "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".
В течение первого дня войны террористы захватили более ста израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1300. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3400 человек были ранены или травмированы.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых шести дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 7000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе. Ракетные обстрелы продолжаются.
Время от времени идут боевые действия и на границах с Ливаном и Сирией.
Израильская армия продолжает действовать против террористов в Иудее и Самарии.
ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (более 3000) в секторе Газы.
Минздрав Газы сообщает о примерно 1600 убитых и 7300 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По данным UNRWA, сотни тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
Напомним, что руководство ХАМАСа ранее призвало к "всемирному еврейскому погрому" в пятницу, 13 октября. Ожидаются беспорядки и попытки нападений на израильские и еврейские объекты во многих странах мира. Вероятно, действия террористов против израильтян в Израиле также активизируются.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Принято решение о том, что жителей Сдерота, которые еще не покинули в город, начиная с воскресенья, 15 октября, будут эвакуировать в отели в центре Израиля, передает "Кан".
Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум квартирам в башне С3 в районе Хамад в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.
Минздрав Газы сообщает о примерно 1600 убитых и 7300 раненых.
С 23:09 12 октября ракетные обстрелы из Газы не фиксировались.