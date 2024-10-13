Атака ударного БПЛА в районе Биньямины: подробности

Вражеский ударный беспилотник атаковал цель в районе Биньямины. Воздушная тревога, которая должна была сообщить о проникновении вражеского беспилотника на охраняемую территорию, не сработала, ВВС ЦАХАЛа расследует причину. Ответственность за атаку взяла на себя "Хизбалла".

Сразу после появления сообщения об инциденте "Маген Давид Адом" сообщил о режиме "катастрофа со множеством пострадавших". На место происшествия прибыли крупные силы МАДА и спасательных служб.

По данным на 21:00, в результате атаки пострадали не менее 67 человек, четверо находятся в критическом состоянии, пять тяжелораненых, остальные получили ранения от средней степени тяжести до легких.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолетах, трое раненых были доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. В медицинский центр "А-Эмек" в Афуле поступили четверо пострадавших. Трое пострадавших госпитализированы в "Бейлинсон".

Сообщается, что вскоре после 19:00 в воздушное пространство Израиля проникли два вражеских беспилотных аппарата, один был успешно перехвачен в районе Крайот, второй продолжил движение и ударил по цели в районе Биньямины. Была предпринята попытка его перехвата, однако из-за того, что он летел на небольшой высоте, она не увенчалась успехом.

Информация уточняется и дополняется.

Номера телефонов "горячих линий" израильских больниц и медцентров

В случае терактов, катастроф и других происшествий со множеством пострадавших, а также во всех случаях, если вы полагаете, что ваши близкие могли попасть в больницу, но не имеете никакой информации об этом, вы можете позвонить на "горячую линию", которая есть в каждой больнице Израиля. По телефонам "горячей линии" можно узнать информацию о пострадавших, поступивших в больницы.

"Ихилов" – 1255-133

"Асута" Ашдод – 1255-182

"Бейлинсон" – 1255-134

"Бней-Цион" – 1255-145

"Барзилай" – 1255-171

"Адаса Эйн-Керем" – 1255-122

"Гилель-Яфе" – 1255-166

"А-Эмек" – 1255-135

"Вольфсон" – 1255-135

"Зив" – 1255-161

"Ланиадо" – 1255-191

"Меир" – 1255-199

Медицинский центр "Ле-Галиль" – 1255-141

"Пория" – 1255-141

"Сорока" – 1255-177

"Каплан" – 1255-181

РАМБАМ – 1255-144

"Шиба" – 1255-131

"Шамир Асаф а-Рофэ" – 1255-188

"Шнайдер" детский медцентр – 1255-136

"Шаарей-Цедек" – 1255-125