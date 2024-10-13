В результате атаки вражеского БПЛА в районе Биньямины пострадали 39 человек

"Маген Давид Адом" объявил состояние "инцидент со множеством пострадавших" в результате атаки вражеского ударного беспилотника в Биньямине. По другим данным, ударный беспилотник атаковал цель в районе Вади-Ара, упоминается также Рамот-Менаше.

На место происшествия прибыли крупные силы МАДА и спасательных служб. По предварительной информации, пострадали 39 человек, состояние троих пострадавших – критическое, пятеро находятся в тяжелом состоянии, 14 человек в состоянии средней степени тяжести.

Трое пострадавших в результате попадания врежского беспилотника по цели доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Сигнала тревоги, предварявшего нападение БПЛА, не было. ВВС ЦАХАЛа ведет расследование, почему не сработала воздушная тревога, оповещающая о проникновении вражеского беспилотника.

Информация уточняется и дополняется.